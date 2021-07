Euro 2020 Italia-Inghilterra, la Banda Mancini e Campione d’Europa!

Vince l'Italia, è Campione d'Europa, che batte l'Inghilterra, vince la migliore squadra ai rigori. Decisivo Donnarumma

Redazione Il Milanista

Pronti via ed esplode Wembley. La finale di Euro2020 inizia malissimo per i ragazzi di Roberto Mancini. Era la partita che tutta la nazione aspettava dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali del 2018, un senso di unione che legato tutto il paese, attesa spasmodica per finale che però è iniziata nel modo peggiore possibile per l'Italia. Per l'Inghilterra inizio migliore non poteva esserci perché poi Kane e compagni hanno iniziato a giocare tutti dietro la linea del centrocampo. Chiusi, con il pullman davanti alla difesa. Fatica tantissimo Immobile contro tre centrali, perché Southgate ha optato per un cambio di modulo, del tutto inaspettato. Faticano anche Insigne, meglio invece Federico Chiesa che con la sua velocità cerca di impensierire la retroguardia avversaria.

Primo tempo

Luke Shaw è lui che fa scoppiare Wembley al 2'. Su una ripartenza da un calcio d'angolo per l'Italia, gli inglesi riconquistano palla ed è lo stesso terzino che fa ripartire la manovra e poi su assist di Trippier, da quinto a quinto, trova la rete che punisce Donnarumma. L'Italia sbanda, ha difficoltà, è un diesel però la nazionale di Mancini che cresce con il passare del tempo e la palla è solo azzurra nei primi 45'. Poche però le idee davanti e la conclusione più pericolosa è di Immobile su cross di Di Lorenzo, Pickford battuto, ma tra la gioia della rete e l'attaccante della Lazio c'è Stones che con il fianco ribatte il pallone. Finisce così il primo tempo con l'apprensione di dover recuperare un goal nella seconda frazione di gioco.

Secondo tempo

Ed è il goal arriva, dopo un'azione concitata nell'area inglese. Ci pensa Bonucci al 67'. Dopo due cambi, Berardi per Immobile e Cristante per Barella, ammonito, e un altro cartellino gialli per gli azzurri. Southgate corre ai ripari, cambia di nuovo modulo, niente difesa a tre dentro Saka il grande escluso di giornata per Trippier, la novità, poi Henderson per Rice. Gli azzurri ci provano fino alla fine, meglio degli inglesi che sono andati in confusione. Nel corso della seconda frazione di gioco però arrivano altri cartellini gialli, uno per Insigne e uno per Chiellini, inevitabile. Oltre alla sostituzione Bernardeschi che rileva chiesa infortunato. Al termine dei 90' però è 1-1, si va ai supplementari.

Supplementari

La carta del primo tempo supplementare di Mancini è Belotti che entra per Insigne e poi Locatelli per Verratti. Mentre Southgate manda in campo Grealish per Mount. Primi 15' difficili perché l'Inghilterra prova ad attaccare ma la difesa azzurra tiene, e poi c'è il brivido sull'assist di Emerson Palmieri, bravo Pickford ad allontanare. Ultima azione per la nazionale dei Tre Leoni, con una punizione neutralizzata facilmente.

Tutti intorno a Mancini gli azzurri ed è subito l'Italia pericolosa con una punizione di Bernardeschi. E poi ci pensa Donnarumma con un uscita fondamentale su azione dei padroni di casa. Tanta confusione, tanta la stanchezza, l'Inghilterra è però più lucida e pericolosa, con i ragazzi di Mancini chiusi nella propria metà campo. Brutto fallo di Jorginho all 114' su Grealish e l'arbitro grazia il centrocampista con il giallo. Florenzi per Emerson, Southgate invece sceglie Rashford e Sancho, per Henderson e Walker, scelta iper offensiva probabilmente in ottica rigori. E infatti si deciderà tutto dagli 11 metri.

Rigori

Decisivo Gigio Donnarumma. Il portiere più forte al mondo e lo ribadisce dagli undici metri. Errori di Belotti e Jorginho per l'Italia. Rashford, Sancho e Saka che si fa ipnotizzare dall'estremo difensore azzurro. L'Italia è Campione d'Europa.