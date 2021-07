L’Italia torna a casa: la coppa è finalmente tornata a Roma

Gli Azzurri di Roberto Mancini sono rientrati a Roma dopo la vittoria a Wembley, tra le grida festanti di centinaia di italiani

L'Italia campionessa d'Europa è arrivata a Roma. Chiellini e compagni dopo ben 55 anni riportano la Coppa europea a casa . Atterrati di buon mattino a Fiumicino, gli Azzurri hanno già potuto godere dell'omaggio dei tifosi italiani: infatti, si è alzato un boato quando Mancini e Chiellini sono apparsi in cima alle scalette dell'aereo, tributato dalle decine di operatori aeroportuali che si sono radunati sotto il velivolo con applausi e cori.

I campioni d'Europa sono stati accolti da un maxi striscione di Aeroporti di Roma con la scritta "Grazie azzurri" e da uno dei commissari di Alitalia, Daniele Santosuosso. I calciatori e lo staff sono stati prelevati direttamente sottobordo dell'aereo e sono saliti sul pullman , sotto l'eco delle grida di gioia di circa 300 tifosi posizionati nella zona arrivi, che però non hanno potuto vedere gli azzurri transitare.

Il gruppo di Mancini è appena rientrato al Parco dei Principi, dove li attendeva un centinaio di tifosi in festa. Il primo a scendere dal pullman e a farsi vedere è stato capitan Chiellini, che con la coppa in mano e una corona in testa ha festeggiato con i presenti. Re Giorgio ha riportato la pace nel regno: il calcio è finalmente tornato a casa!