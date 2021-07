Euro2020 | Italia-Inghilterra: segui il Live

Ecco il Live di Italia-Inghilterra, finale di Euro2020

L'Italia di Roberto Mancini questa sera affronterà a Wembley l' Inghilterra di Garteh Southgate, per la finale di EURO2020.

Mancini per la partita di oggi dovrà fare a meno ovviamente di Leonardo Spinazzola, uno dei migliori azzurri. Non ci sono cambiamenti di formazione, sia tra gli azzurri, mentre gli inglesi regalano una sorpresa, Southgate sceglie la difesa a tre, con Saka in panchina e Trippier dal primo minuto.