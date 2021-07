Euro2020 | Harry Redknapp esalta il gioco di Mancini

La leggenda del calcio inglese è intervenuto, in vista della finalissima del torneo, per commentare la sfida con la compagine Azzurra

La bandiera del calcio inglese, tanto da giocatore quanto da allenatore, Sir Harry Redknapp è intervenuto per commentare la finale di Euro2020 di stasera . I suoi Leoni affronteranno la sorpresa del torneo: l'Italia di Roberto Mancini. In esclusiva per TuttoMercatoWeb.com, la leggenda inglese ha presentato la sfida di stasera a Wembley, puntando tutto sulla sua Nazionale.

In chiusura la leggenda britannica ha esaltato la punta dei leoni: "Abbiamo il miglior numero nove al mondo, non ci sono dubbi su questo. Sono convinto che Harry raggiungerà Cristiano Ronaldo e Schick come capocannoniere del torneo. Del resto è già a 4 reti, appena una in meno del portoghese e del ceco. Se vorranno giocarsela fino alla fine gli azzurri dovranno fare almeno una rete. Perché? Perché il gol di Kane è già scritto, Harry segnerà di sicuro in finale".