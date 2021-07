Claudio Ranieri racconta la finale: “Il vento sta girando. It’s coming Rome”

L'ex-mister doriano ha raccontato la sfida di ieri sera a Wembley di Euro2020, uno scontro che ha eletto gli Azzurri campioni d'Europa

L'Italia si è imposta sull'Inghilterra nella finale di Wembley . Gli Azzurri sono campioni d'Europa e si preparano per festeggiare questo pomeriggio a Roma; una partita al cardiopalma, che ha commosso, emozionato e esaltato tifosi, calciatori e allenatori.

Uno dei tanti a spendere delle bellissime parole per Chiellini e compagni è stato l'ex-mister doriano Claudio Ranieri. Il tecnico è intervenuto sulla Gazzetta per commentare la partita e raccontarne le sensazioni.

L'ex- giallorosso ha iniziato dai ringraziamenti : "Che cosa bella, questo trionfo è un delle emozioni calcistiche più intense della mia vita. Grazie azzurri! Anche io che sto nel calcio da una vita ho provato un brivido enorme quando Donnarumma ha parato il quinto rigore e siamo tornati in vetta all’Europa dopo 53 anni. La partita è stata un capolavoro di quello che può fare il nostro calcio".

Poi ha analizzato i ritmi della sfida: "Abbiamo sofferto solo nei primi minuti. Abbiamo incassato quel gol a freddo che ci ha scombussolato e abbiamo faticato a entrare nel gioco. Ma già nel finale del primo tempo avevamo cominciato a giocare, ma dalla ripresa in poi c’è stato un crescendo irresistibile. Abbiamo chiuso l’Inghilterra nella loro metà, l’abbiamo dominata, non le abbiamo consentito di rendersi mai pericolosa. Una prestazione impressionante, condotta con autorità in casa loro, con coraggio e intelligenza".