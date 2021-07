Euro2020, è il giorno di Italia-Inghilterra: le probabili formazioni

Poche ore e poi sarà tempo di finale a Euro2020, Italia e Inghilterra si affrontano a Wembley, ecco le probabili formazioni

Redazione Il Milanista

Manca poco, pochissimo, e poi sarà tempo di finale a Euro2020. Italia e Inghilterra alle 21:00 scenderanno sul campo di Wembley nella partita più importante. Un attesa snervante, sopratutto per i tifosi azzurri che non hanno potuto vivere l'ultimo Mondiale come avrebbero voluto e che adesso sento un forte senso di rivalsa dopo gli ultimi 5 anni davvero complicati, sotto questo punto di vista. Chi invece non sembra sentire troppo la tensione, almeno davanti alle telecamere è Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro vuole una squadra che si diverta in campo, aggiungendo poi ai giornalisti in conferenza stampa che non era agitato per la partita.

Come arriva l'Italia

Non sembra avere dubbi di formazione il Mancio. Confermerà ovviamente il suo 4-3-3 e probabilmente anche gli undici che sono scesi in campo dal primo minuto contro la Spagna. Con Bonucci e Chiellini al centro della difesa, DiLorenzo e Emerson Palmieri sulle fasce. Barella, Jorginho e Verratti avranno il campito di fare da schermo davanti alla difesa e tessere il gioco azzurro in mezzo al campo. Per Ciro Immobile invece il solito compito di pressing sul primo portatore di palla avversario e tanto, tantissimo gioco per i suoi compagni. Più che dei suoi goal all'attaccante della Lazio sarà chiesto di creare le condizioni giuste per gli inserimenti di Chiesa e Insigne che giocheranno ai suoi lati.

Come arriva l'Inghilterra

Southgate invece deve fare i conti con la probabile assenza di Phil Foden. rischia seriamente di non poter scendere in campo a causa di un problema al ginocchio. Non preso nemmeno parte alla rifinitura della selezione inglese e le probabilità di vederlo giocare, anche a gara in corso, sono davvero poche. Foden però per il commissario tecnico della nazionale dei Tre Leoni non è un titolare. E anche in questo caso Southgate, come Mancini, non pensa a stravolgimenti tattici.

Ecco le probabile formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; BArella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.