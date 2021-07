Euro2020 – La gioia di Mancini: ‘Non ho parole per i miei ragazzi’

Dopo la vittoria di Euro2020, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco che cosa ha detto il c.t.

Questa vittoria è una cosa impossibile anche solo da pensare. I ragazzi sono stati straordinari, un gruppo meraviglioso. Non ho parole per loro. La partita? Non ce n'è stata una facile, questa per come si era messa era diventata difficilissima, poi però l'abbiamo dominata. Ai rigori bisogna avere un po' di fortuna e spiace per gli inglesi. La squadra è cresciuta tantissimo e credo che possa migliorare ancora. Un Europeo faticosissimo, siamo felicissimi per tutti gli italiani.