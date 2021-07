È l’Europeo di Donnarumma: è il miglior portiere al mondo?

È Gigio Donnarumma uno dei grandissimi protagonisti dell'Europeo vinto in maniera straordinaria dalla Nazionale Italiana.

L'Italia si è risvegliata Campione d'Europa . Una notte magica quella costruita e vissuta dagli Azzurri sul prato di Wembley, regalando una gioia immensa a decine di milioni di tifosi. Uno dei grandi protagonisti della serata, probabilmente il più grande, è stato senza dubbio Gigio Donnarumma . Il portierone della Nazionale ex Milan ha parato i rigori di Sancho e Saka, ripetendosi dopo quanto fatto contro la Spagna e trascinando l'Italia al successo. Donnarumma al termine del match è stato anche premiato dalla UEFA come miglior giocatore del torneo , un premio incredibile se si considera che ha solo 22 anni e che l'unico portiere a riceverlo prima era stato Peter Schmeichel della Danimarca nel 1992.

Donnarumma è intervenuto nel post partita con gli occhi lucidi che racchiudevano mille emozioni. Queste le sue parole: "Siamo stati straordinari. Siamo felici. Non abbiamo mollato di un centimetro. Sapete bene tutti da dove siamo partiti. È una cosa incredibile, siamo una squadra fantastica e ce lo meritiamo. Il gol all'inizio poteva ammazzarci ma quelli non siamo noi. Noi siamo quelli che non mollano mai. Quelli che stanno sempre attenti su ogni pallone. Non era facile ma siamo stati spettacolari, grandiosi. Ci meritiamo tutto questo. Gigione Buffon è il più forte di tutti, io cerco sempre di fare il massimo e farmi trovare pronto. Lui è il numero uno poi vedremo dove arriverò io. È grazie a loro (riferendosi a Bonucci e Chiellini, ndr) se sono il migliore del torneo. Devo ancora migliorare, è un punto di partenza.