Euro2020 | Southgate: “Per i rigori prendo tutte le colpe”

L'allenatore inglese è intervenuto a bordocampo per commentare la partita e difendere l'ottima prestazione dei suoi ragazzi

Il Ct britannico non si pente di nulla, difende i suoi ragazzi e si assume tutte le colpe del caso : "A tratti abbiamo giocato bene, poi a inizio ripresa non siamo riusciti a tenere la palla. Ma non abbiamo nulla de recriminare. I rigori? Ho deciso io chi doveva calciarli. Se c'è una colpa, è totalmente mia".

In relazione all'ingresso in campo di Rashford, Sancho e Saka: "Ho scelto io i tiratori. È stata una mia decisione, era una scommessa. Abbiamo deciso di fare le modifiche a fine partita. I ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano sul campo in questa finale. Ci siamo sempre allenati bene ed eravamo pronti. Abbiamo vinto insieme come squadra e perdiamo come squadra è stata una gioia lavorare con questo gruppo. Siamo riusciti a portare la Nazionale in finale a un Europeo, dove non era mai stata prima".