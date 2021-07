Resa, elogi e critiche per l’Inghilterra: i commenti delle star inglesi

Una sconfitta amara per l'Inghilterra, che ha accarezzato il sogno di conquistare il titolo in casa in un Wembley gremito.

Redazione Il Milanista

Una vittoria sognata, inseguita e sfumata per via di un Italia sontuosa e della grandi parate di Gigio Donnarumma. L'Inghilterra ha accarezzato il sogno di tornare a vincere un titolo internazionale dopo 55 anni, e soprattutto di farlo avanti al proprio pubblico in un Wembley straripante. Un sogno che, però, è rimasto tale, dato che a trionfare sono stati gli azzurri di Roberto Mancini. Sulla finalissima, sulle scelte di Southgate e soprattutto sulla Nazionale italiana hanno speso parole importanti alcune star del calcio inglese, compreso un botta e risposta tra Roy Keane e Grealish.

Le parole di Rio Ferdinand

"La nostra squadra è stata eccezionale, ma gli azzurri hanno avuto qualcosa di più. Donnarumma è un gigante, ma è tutta la squadra che gioca un bel calcio. Abbiamo perso la finale di Euro 2020 contro la miglior squadra del torneo, che è imbattuta da 34 partite, una serie che dura da 3 anni. L'energia che ho visto nel pre-partita era la più elettrica mai vista a Wembley".

Le dichiarazioni di Lampard

"Dobbiamo dare credito alla nostra squadra che ha trascinato il Paese e ci ha portato a un passo dal sogno. Usciamo a testa altissima da questo torneo, abbiamo perso solo ai rigori, ma bisogna ammettere che l’Italia ha meritato di vincere. Ha controllato il gioco, non ci ha più permesso di essere pericolosi, sono stati davvero bravi. Lo sport è fatto di finali, di gioie e di sconfitte".

L'attacco d Roy Keane a Grealish e Sterling

"Se sei Sterling o Grealish non puoi stare seduto e lasciare che un ragazzino calci il rigore, non puoi permetterlo. Loro hanno molta più esperienza, Sterling ha vinto trofei. Avrebbero dovuto lasciar stare il ragazzino e alzarsi per tirare".

La risposta di Grealish

"Io ho detto che volevo batterlo. Il tecnico ha preso tante decisioni giuste durante il torneo e l'ha fatto anche stavolta. Ma non voglio che la gente dica che non volevo calciare il rigore perché io ho detto di voler tirare".