Euro2020 | Italia-Inghilterra, ecco le formazione ufficiali

Cambio tattico dell'ultimo minuto del mister inglese, che cercherà così di rispondere all'insistito attacco della compagine azzurra

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio della finalissima di Euro2020 a Wembley. A breve Italia e Inghilterra scenderanno in campo per contendersi il titolo di campionessa d'Europa; sotto gli occhi di Mattarella, della Famiglia Reale e di decine di migliaia di tifosi gli Azzurri e i Leoni si daranno battaglia per coronare il sogno nazionale.