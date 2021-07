EURO 2020 | Nessuna medaglia per il Milan… eppure

Tra i giocatori della Nazionale campione d'Europa non c'è neppure un rossonero. Eppure il Milan ne ha formati tanti tra gli Azzurri

Sotto il cielo di Londra, ieri sera, l'Italia ha alzato la Coppa Europea contro l'Inghilterra di Gareth Southgate. Una vittoria, arrivata ai rigori, dove si è esaltato Donnarumma che ai rigori non hai perso.

Quel che lascia di stucco è che tra i convocati da Roberto Mancini , al momento della finale, non ci fosse neppure un giocatore del Milan (Gigio Donnarumma si è svincolato il 30 giugno).

Il portiere e il centrocampista del Sassuolo hanno mosso i primi passi insieme proprio nelle under rossonere e anche in prima squadra. Locatelli era una promessa del Milan certificata dai gol ai danni di Juventus e Sassuolo, mentre il classe '99 dal suo esordio ha sempre esibito grandissime parate. Bryan Cristante invece fu lanciato da Massimiliano Allegri, quando era alla guida del Milan. Il giallorosso colpì per le doti balistiche ma fu ceduto, a fine mercato, al Benfica. Una cessione che scatenò la rabbia dei tifosi.