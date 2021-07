Euro2020 | Nesta: “Questa sera meritiamo di vincere”

L'ex-difensore del Milan, e campione del mondo del 2006, ha suonato la carica per gli Azzurri di Mancini, in vista della finalissima di stasera

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Italia-Inghilterra e la tensione è al massimo . La finalissima di Euro2020 vedrà gli outsider di Mancini sfidare i favoriti del torneo, guidati da Southgate; i leoni stasera non ci regaleranno nulla e lotteranno con ogni mezzo per assicurarsi un torneo nazionale, che manca da oltre 60 anni nel Regno Unito.

L'ex-difensore del Milan , che in carriera ha collezionato 78 presenze in nazionale, ha confrontato anche la squadra di Mancini con gli azzurri vincitori della Coppa del Mondo nel 2006 : "Nel 2006 avevamo una squadra al completo, anche con una grande panchina. Difensivamente avevamo Marco Materazzi, Fabio Cannavaro, Andrea Barzagli, grandi giocatori. Se dovessi scegliere tra la squadra del 2006 o quella attuale, anche se quella attuale ha margini di crescita, direi che la squadra del 2006 era più forte".

Passando alla partita di stasera ha dichiarato: "Stiamo giocando contro una grande squadra, che ha una grande storia calcistica, la stessa che abbiamo in Italia. E stanno giocando in casa. Quindi sarebbe una grande cosa se potessimo vincere questa finale. I nostri difensori hanno il tipo di esperienza nelle partite importanti che pochi altri giocatori possono vantare, questo è un fattore importante. È una partita difficile ma abbiamo le qualità per vincerla. Ci meritiamo di farlo".