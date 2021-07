Raiola elogia Donnarumma, ma non solo: arriva la risposta alle critiche

Dopo la grande prestazione di Gigio Donnarumma nella finalissima di ieri sera sono arrivate anche le parole del suo procuratore Raiola.

Redazione Il Milanista

Il miglior calciatore di UEFA EURO 2020 e, probabilmente, il miglior portiere al mondo. Questo è Gianluigi Donnarumma ad oggi, lunedì 12 luglio 2021. Un giocatore incredibile, un predestinato, che con le sue manone ha respinto i rigori di Saka, Sancho e Morata portando la Nazionale Italiana sul tetto d'Europa. Un portiere che ricorda le grandi leggende del nostro calcio, cresciuto nel mito di Gigi Buffon, idolo e maestro indiscusso.

Una situazione particolare, però, quella vissuta da Donnarumma negli ultimi mesi, visti i tanti problemi relativi al rinnovo con il Milan. Rinnovo che alla fine non è arrivato, con il portiere che al 30 giugno si è svincolato dal club che lo ha lanciato a soli sedici anni. Scelte professionali, e per questo motivo insindacabili. Ora per lui si prospetta una nuova ed affascinante avventura sotto la Tour Eiffel, tra i pali del Paris Saint-Germain che sta facendo i fuochi d'artificio in questo mercato.

Le parole di Raiola

Di Donnarumma, e degli altri suoi assistiti Verratti e Bernardeschi, ha parlato il loro agente Mino Raiola, tramite un post sul suo profilo Instagram. Queste le dichiarazioni: "Poche persone hanno la possibilità di scrivere la storia. Voi siete riusciti a essere tra quelli. Siamo tutti orgogliosi di voi. Avete fatto vedere che non bisogna mai smettere di sognare in grande. I sogni con la passione, l’impegno, il cuore e il giusto carattere si avverano. Voi siete la dimostrazione per tutto il Paese e per tutti i bambini che tutto è possibile. Il futuro è bello!".

A fargli eco c'è stato l'altro agente di Donnarumma, Vincenzo Raiola, che invece ha risposto in maniera netta alle pesanti critiche che hanno colpito nelle ultime settimane il portiere della Nazionale. Questo il suo messaggio emerso tramite i social: "Non è più un detto, le critiche fortificano. Il futuro ti appartiene! Da domani continuate a criticare (senza sapere) gentiluomini da tastiera, giornalisti ed ex calciatori! E' stato e sarà sempre bello parlare con il c.. degli altri. Non fermatevi mi raccomando".