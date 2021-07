Europei 2021, la gioia di Capitan Chiellini: intanto pensa già ai mondiali

È la grande vittoria di Giorgio Chiellini, che ha sollevato al cielo la coppa dei campioni d'Europa sul prato di Wembley.

Il trionfo azzurro avvenuto sul prato di Wembley ha la firma indelebile di tutti i 26 componenti della rosa , ma una delle più importanti è sicuramente quella di Giorgio Chiellini. Il capitano della Nazionale ha alzato il trofeo circondato dai suoi compagni e non ha certo trattenuto la gioia e l'emozione . Un trofeo che in Italia mancava da 53 lunghissimi anni, e che questo gruppo guidato splendidamente da Roberto Mancini è riuscito a riportare nel Belpaese.

A fine partita il Capitano della Nazionale ha rilasciato queste dichiarazioni: "Abbiamo vinto meritatamente, sentivamo che c'era qualcosa di speciale nell'aria. Ce lo meritiamo, se lo merita tutta l'Italia. Adesso godiamocela! La chiave è sempre stata giocare a calcio e divertirci. Nonostante il cazzotto subito a freddo, col gol inglese dopo appena due minuti, abbiamo comandato per il resto della partita. L'abbiamo voluta in tutti i modi e abbiamo fatto la storia, siamo campioni d'Europa. Dopo l'errore di Jorginho ho pensato che avevamo Gigione... Siam passati da Gigi a Gigio. Chiamiamo tutti i portieri Gigi, così ne troviamo uno ogni vent'anni Siamo tutti felici e non vediamo l'ora di festeggiare domani con tutti gli italiani.