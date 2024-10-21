Calciomercato Roma - Ghisolfi spiazza tutti: "Ecco chi vuole comprare!" | News
Attenzione alle ultime news di calciomercato che riguardano la Roma: Ghisolfi avrebbe messo nel mirino un nome completamente a sorpresa
Attenzione alle ultime news di calciomercato che riguardano la Roma: Ghisolfi avrebbe messo nel mirino un nome completamente a sorpresa
Arrivano clamorose news riguardanti il futuro della panchina della Roma e il nuovo allenatore giallorosso per il dopo Ranieri: le ultime
Attenzione alle ultime news di calciomercato della Roma che riguardano il futuro prossimo di Paulo Dybala e anche il suo possibile sostituto
La Roma pensa al futuro e in queste ultime ore sono arrivate alcune clamorose news di calciomercato che riguardano il futuro di Paulo Dybala
Arrivano grosse news che riguardano i clamorosi piani di calciomercato dei Friedkin per la Roma: occhio a quello che può succedere a breve
I Friedkin, furiosi dopo la sconfitta di Como, vogliono ribaltare la Roma e regalare nuovi colpi di calciomercato a Ranieri già a gennaio
Attenzione alle ultime notizie di calciomercato sulla Roma svelate in diretta TV da Sky Sport: ecco su cosa sta lavorando il club giallorosso
In casa Roma il calciomercato rimane uno dei temi più caldi del momento: stando alle ultime news, ecco quali sarebbero i piani di Ghisolfi
Il calciomercato della Roma sta per entrare nel vivo e, stando alle ultime notizie, già a gennaio sono attese news importantissime: i dettagli
Come confermano le ultime news di casa Roma, i Friedkin sono pronti a investire ancora e in maniera pesante sul calciomercato: gli obiettivi
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, in casa Roma arrivano pesantissime news anche sul fronte del calciomercato: ecco l'annuncio a sorpresa
La Roma prepara almeno due colpi importanti da condurre in porto in vista della sessione invernale di calciomercato: ecco chi c'è sulla lista
Ghisolfi è pronto a regalare a Ranieri alcuni colpi di calciomercato decisamente importanti per rinforzare la Roma: ecco chi c'è nel mirino
Arrivano grosse news di calciomercato che riguardano la Roma e quello che potrebbe succedere già a gennaio in casa giallorossa: le ultime
Dopo i segnali incoraggianti visti contro il Tottenham, in casa Roma arrivano news importanti anche sul fronte del calciomercato: le ultime
Continuano a circolare diverse indiscrezioni e news che riguardano i piani di calciomercato della Roma: ecco le ultime novità in merito
Stando alle ultime news di calciomercato sulla Roma, i giallorossi potrebbero dire addio a uno dei loro pezzi più pregiati: ecco la novità
Occhio ai movimenti di calciomercato della Roma, che sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Dovbyk: gira un nome nuovo
Paulo Dybala potrebbe saltare la sfida della Roma contro il Napoli, ma è anche al centro di alcune voci di calciomercato: ecco le ultime news
In vista del calciomercato di gennaio, in casa Roma si parla di colpi in entrata ma anche di possibili cessioni pesanti: ecco le ultime news
Ranieri chiede rinforzi per la Roma in vista dell'ormai prossimo calciomercato di gennaio: ecco chi c'è sulla lista del tecnico giallorosso
Esplode una vera e propria bomba di calciomercato in casa Roma: secondo le ultime news, per gennaio si pensa a un gioiello del Real Madrid
Il punto sulle ultime notizie di calciomercato sulla Roma nella nostra raffica giallorossa, dai colpi in entrata alle voci su Paulo Dybala
Ranieri sogna alcuni colpi di calciomercato da paura già per gennaio per rimodellare la formazione giallorossa: ecco le ultime news
La Roma di Claudio Ranieri guarda avanti e pensa già al prossimo calciomercato di gennaio: ecco chi c'è nel mirino giallorosso adesso
Occhio al calciomercato in ottica Roma, con le ultime news di casa giallorossa che parlano di un grande colpo per Ranieri già per gennaio
Ranieri è chiamato a risollevare subito le sorti della Roma e occhio ad alcune pesanti decisioni di calciomercato che potrebbe prendere
Non solo Ranieri: la Roma guarda anche al prossimo calciomercato di gennaio per il quale starebbe pensando a un colpo ad effetto molto grosso
Con Claudio Ranieri nuovo allenatore, la Roma è pronta a ripartire anche da alcune pesantissime decisioni di calciomercato: le ultime news
Occhio ai piani di calciomercato della Roma in vista di gennaio: le ultime news parlano di un nuovo grande obiettivo da 20 milioni di euro