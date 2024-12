Calciomercato Roma, annuncio shock: “Hanno chiesto la cessione!” | News

Questa prima parte di stagione si sta trasformando sempre più in un incubo a occhi aperti per la Roma. Nonostante una prova discreta, è arrivata l'ennesima sconfitta per i giallorossi di Ranieri contro l'Atalanta. E proprio nelle ore successive alla partita, in casa Roma sono arrivate pesantissime news anche di calciomercato. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, ben due giocatori giallorossi avrebbero chiesto la cessione: ecco di chi si tratta <<<