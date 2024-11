Calciomercato Roma, botto clamoroso: “Un fenomeno dal Real Madrid!” | News

Non solo questioni di campo, probabili formazioni e Napoli: in casa Roma si pensa sempre anche al calciomercato. Anche perché la sessione di gennaio si avvicina e i giallorossi sono chiamati a intervenire per colmare alcune lacune importanti messe in luce in questo difficilissimo avvio di stagione. Ranieri sta già valutando la rosa a sua disposizione, ma alcune necessità sono già chiare ed evidenti. A tal proposito, attenzione a una delle ultime news di mercato che parla addirittura di un possibile folle colpo della Roma dal Real Madrid: ecco tutti i dettagli <<<