Calciomercato Roma – Rivoluzione Ranieri: pronti 5 botti per gennaio! / News

La Roma riparte da e con Claudio Ranieri, che ha immediatamente dimostrato di essere molto ambizioso e di avere progetti importanti per i giallorossi, sia per il presente che in prospettiva futura. Il tecnico giallorosso, poi, avrà forte voce in capitolo anche sul fronte del calciomercato, che dovrà subito portare rinforzi importanti per colmare alcune lacune che la rosa della Roma ha palesato in questo avvio di stagione. Ecco perché già a gennaio sono previsti alcuni innesti di grosso calibro. Nello specifico, attenzione a 5 nomi che sarebbero già nel mirino giallorosso: eccoli tutti nel dettaglio, uno dopo l'altro <<<