Calciomercato Roma – Ranieri fa il terremoto: “Decisione pesantissima” | News

E' partita la terza avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. La sfida sicuramente più complicata e difficile, che solo uno come lui potrebbe riuscire a vincere. Per farlo però, Ranieri sa che dovrà prendere decisioni forti, alcune volte pesanti o addirittura clamorose per il bene della Roma. Scelte e decisioni che passeranno chiaramente anche dal calciomercato. Ranieri potrebbe infatti far subito fuori dal progetto tecnico della Roma alcuni giocatori, tra cui anche alcuni big a sorpresa: ecco dunque, uno dopo l'altro, tutti i nomi in ballo <<<