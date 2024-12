Calciomercato Roma – Clamoroso: “Addio Dybala, al suo posto arriva…” | News

C'è parecchio fermento in casa Roma in vista dell'ormai prossimo calciomercato di gennaio. Sappiamo che i Friedkin vorranno intervenire in maniera molto pesante, sia sul mercato in uscita che su quello in entrata. Anche alcuni big giallorossi rischiano il taglio e tra questi ci sarebbe pure Paulo Dybala. Il Galatasaray è sempre in forte pressing sulla Joya e la Roma avrebbe aperto alla cessione dell'argentino, anche a gennaio se arrivasse un'offerta che possa soddisfare tutti. E proprio per questo, attenzione anche a chi potrebbe sbarcare subito a Roma per sostituire Dybala: ecco l'ultimo nome a sorpresa <<<