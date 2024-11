Roma News – Ranieri ribalta la formazione con 3 colpi da urlo | Calciomercato

1 di 12 AS Roma News

La rivoluzione targata Ranieri è pronta a prendere vita e a partire, con una nuova Roma che verrà formata tassello dopo tassello passando ovviamente anche dal calciomercato. L'impronta tattica di Ranieri per la formazione giallorossa dovrebbe almeno inizialmente essere basata su un 3-4-2-1. Ma la rosa della Roma verrà subito rinforzata già nel mercato di gennaio, con alcuni arrivi decisamente importanti che potrebbero immediatamente cambiare il volto della formazione di Ranieri. Senza indugiare oltre allora, andiamo a scoprire come sarebbe questa nuova formazione giallorossa, ruolo per ruolo, con i nuovi colpi di calciomercato di gennaio <<<