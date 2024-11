Calciomercato Roma – Clamoroso ribaltone improvviso: “Addio a gennaio!”

Sappiamo che la Roma sarà tra le protagoniste del calciomercato di gennaio. Ranieri, come vedremo più avanti, sta già chiedendo rinforzi e anche di un certo livello. Ma in vista del mercato invernale potrebbero arrivare grosse e pesanti news anche per quanto riguarda alcuni possibili addii. Uno in particolare potrebbe veramente consumarsi: ecco tutti i dettagli in merito <<<