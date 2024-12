Calciomercato Roma – Friedkin scatenati: “Presa una pesantissima decisione”

La Roma ha bisogno di una svolta e di segnali forti, che potranno arrivare già dal prossimo calciomercato di gennaio. I Friedkin infatti avrebbero deciso di fare le cose in grande, sin dalla sessione invernale di mercato. Non c'è da perdere tempo, bisogna cambiare immediatamente marcia. Via subito alcuni elementi (senza escludere pure qualche big) e dentro nuovi colpi di livello per aiutare Ranieri. A tal proposito, i vertici della Roma avrebbero già deciso chi comprare: ecco, ruolo per ruolo, tutti i colpi in programma e i nomi sulla lista di calciomercato giallorossa <<<