Calciomercato Roma: “C’è l’offerta, Ghisolfi vuole chiudere subito!” | News

Mentre Ranieri lavora con la squadra per cercare di risollevare le sorti della Roma con l'obiettivo di tornare alla vittoria già contro il Lecce, Ghisolfi è sempre al lavoro sul fronte del calciomercato. Come vedremo a breve infatti, già per gennaio è prevista una mezza rivoluzione tra cessioni e nuovi colpi di mercato in entrata. Ma le ultime news di casa Roma parlano anche di un affare che i giallorossi vorrebbero sbloccare e chiudere subito: ecco tutti i dettagli <<<