Calciomercato Roma, tutto confermato: “Decisi i 2 colpi di gennaio!” / News

La Roma avrebbe due colpi in programma per il mercato di gennaio. Ghisolfi, seguendo anche le indicazioni di Ranieri, avrebbe le idee già molto chiare. Il primo colpo sarebbe un terzino destro di livello che potenzialmente possa anche prendere il posto di Celik, che non sta brillando. La Roma segue ad esempio Ola Aina del Nottingham Forest ed Emil Holm del Bologna, ma il sogno di calciomercato sarebbe Oscar Mingueza, ex Barcellona ora in forza al Celta Vigo. Ma il colpaccio più grosso in arrivo sarebbe il secondo: ecco di chi si tratta <<<