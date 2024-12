Roma, i Friedkin ribaltano la formazione: subito 5 colpi a gennaio | Mercato

La brutta sconfitta di Como ha di colpo fatto ripiombare la Roma nel baratro. In un attimo sono ricomparsi gli spettri che Ranieri pareva aver scacciato da Trigoria e i Friedkin non l'avrebbero presa affatto bene. Anzi. La proprietà giallorossa sarebbe furiosa e - dopo aver chiaramente riconfermato la piena fiducia in Ranieri - avrebbe deciso di entrare a gamba tesa sulla squadra. Tanto che a gennaio sarebbe in arrivo una vera e propria rivoluzione di mercato .

Tanti giocatori, tra cui diversi big, rischierebbero la cessione immediata. Ma poi dovranno immediatamente arrivare anche diversi colpi di calciomercato in entrata per rianimare questa Roma. In particolare, in programma ci sarebbero ben 5 grossi colpi a gennaio: ecco di chi si tratta, nome per nome <<<