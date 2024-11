Calciomercato Roma – Primo botto per Ranieri: “Può arrivare a gennaio!”

Claudio Ranieri è pronto a sbarcare a Roma per cercare di risollevare le sorti del club giallorosso sin da subito. Un compio sicuramente arduo, ma che uno come Ranieri può riuscire a condurre in porto. Ci sarà chiaramente bisogno dell'aiuto di tutti e della proprietà in primis: i Friedkin devono riconquistare la piazza e ridare entusiasmo a tutti. Da questo punto di vista, Ranieri sarebbe solo la prima mossa dei vertici giallorossi. Subito dopo infatti arriverà il calciomercato di gennaio, che potrà contribuire ad aiutare Ranieri nella sua impresa. E, a tal proposito, il primo colpo di mercato della Roma proprio per gennaio potrebbe essere di quelli veramente grossi: ecco di chi si tratta <<<