Calciomercato Roma – Terremoto Dybala: poco fa l’annuncio sul futuro | News

Torna il nostro consueto appuntamento di calciomercato con le ultime news che riguardano da vicino il la Roma. In questa nostra raffica di mercato abbiamo racchiuso in un unico articolo tutte le ultime notizie più importanti e clamorose che stanno girando in queste ore in ambiente giallorosso. Parliamo di colpi in entrata e di possibili addii, per finire con alcune clamorose indiscrezioni che riguardano un big come Paulo Dybala. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito a leggere e sfogliare rapidamente la nostra raffica dalla prima notizia di calciomercato che riguarda un nome nuovo e molto grosso accostato proprio alla Roma <<<