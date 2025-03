Roma News – Clamoroso, poco fa l’annuncio: “Il nuovo allenatore sarà…”

Tra i temi più caldi di casa Roma in questo periodo c'è soprattutto quello riguardante la scelta del prossimo allenatore giallorosso. Claudio Ranieri ha già più volte ribadito che non rimarrà alla guida della squadra, ma che indicherà diversi profili alla proprietà per raccogliere la sua pesante eredità. La certezza - come confermato dallo stesso Ranieri - è che si dovrà partire da un allenatore pronto per questo compito: il nuovo allenatore della Roma dunque sarà un profilo di livello e di grande spessore. Ma, andando ancor più nello specifico, in queste ore stanno circolando alcune news decisamente pesanti in orbita Roma che parlano di un nome clamoroso per la panchina: ecco tutti i dettagli <<<