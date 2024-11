Roma News – Ranieri fomenta i tifosi: ha chiesto di comprare… | Mercato

Ranieri chiede rinforzi già in vista del prossimo calciomercato di gennaio per la sua Roma. Il tecnico giallorosso ha già dimostrato di essere ambizioso e di volere - anzi, di pretendere - una Roma sempre più forte. E il mercato, da questo punto di vista, sarà ovviamente fondamentale. E a tal proposito, Ranieri avrebbe già le idee molto chiare e avrebbe una lista di obiettivi di calciomercato ben precisa per gennaio: ecco, uno per uno, tutti i nomi nel mirino giallorosso <<<