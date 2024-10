Calciomercato – Furia Roma, adesso basta: “Colpo da 20 milioni subito” | News

Anche la gara persa contro l'Inter ha messo in mostra alcune delle solite, terribili lacune di formazione che la Roma non è riuscita a colmare nel corso dell'ultimo calciomercato estivo. Gli esterni in particolare non sono un valore aggiunto, anzi. In fase offensiva non arrivano giocate o cross che possano creare pericoli particolari agli avversari (Angelino escluso). Ma è in fase difensiva che arrivano gli orrori veri e più gravi. Quanto visto fare contro l'Inter da Zalewski e Celik ha del clamoroso. Episodi che stanno mandando la Roma su tutte le furie e che la stanno spingendo a dire basta e a cambiare pagina.