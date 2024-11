Calciomercato Roma – Subito un colpo top per Ranieri: “A gennaio arriva…”

Il ritorno di Ranieri ha subito riacceso gli entusiasmi in casa Roma. C'è grande fermento in ambiente giallorosso, con lo stesso Claudio Ranieri che ha rassicurato tutti nella conferenza stampa di presentazione: i progetti a medio-lungo termine di questa società sono importanti e gli investimenti continueranno. A partire già dal prossimo calciomercato di gennaio, quando a Roma potrebbero sbarcare alcuni nomi nuovi molto importanti. Uno in particolare sta già circolando con insistenza in orbita giallorossa: ecco tutti i dettagli <<<