Coppa Italia, ai quarti sarà derby della Madonnina

MILANO – Con la vittoria per 2-1 ottenuta ai tempi supplementari sul campo della Fiorentina, l’Inter ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà il Milan. Verrà dunque giocato il secondo derby stagionale; il primo, andato in scena lo scorso 17 ottobre in campionato, se l’è aggiudicato la compagine rossonera con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Il giorno della sfida non è ancora stato ufficializzato dalla Lega Calcio, ma sarà uno tra il 26, 27 e 28 gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni, la data attualmente più accreditata sembrerebbe quella di martedì 26. “Abbiamo passato il turno meritatamente – ha dichiarato Antonio Conte ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro – potevamo vincere anche prima del novantesimo se consideriamo le molte occasioni da gol avute. Ma va bene così, i ragazzi sono stati bravi giocando fino alla fine con grande intensità, ritmo e organizzazione. Sono professionisti seri, si allenano nel modo giusto e tengono alla maglia che indossano”. L’ultimo precedente in Coppa Italia fra Milan e Inter risale al 27 dicembre del 2017 quando il Milan, allenato da Gennaro Gattuso, si impose per 1-0 grazie alla rete segnata da Patrick Cutrone nei supplementari.

Per quel che riguarda il resto del tabellone, la Juventus ha superato, seppur con fatica, il Genoa all'Allianz Stadium: la squadra di Pirlo troverà ai quarti la vincente di Sassuolo-Spal (gara in programma oggi pomeriggio alle 17.30). Anche il Napoli ieri ha vinto la sua partita, battendo l'Empoli – anche in questo caso con parecchi affanni – allo stadio Diego Armando Maradona. I partenopei ai quarti se la vedranno con una fra Roma e Spezia, che si affronteranno martedì 19. Infine, questa sera, alle 21.15, l'Atalanta ospiterà al Gewiss Stadium il Cagliari: chi si aggiudicherà l'incontro andrà a sfidare la vincente di Lazio-Parma, partita che si disputerà fra una settimana esatta.