Formazioni Ufficiali – Milan-Torino: turnover per Pioli con Ibrahimovic titolare

MILANO – Milan e Torino si affrontano nuovamente appena 3 giorni dopo l’ultima volta. Questa però il match non mette in palio i tre punti, bensì l’approdo ai quarti di finale in Coppa Italia. Classico 4-2-3-1 per Pioli che però si affida alle seconde linee: dentro Tatarusanu, Kalululi, Musacchio, Dalot. In attacco si rivede Ibrahimovic, con Rafael Leao che torna nel ruolo di esterno. Nel Torino invece riposo per Immobile e Singo. Giampaolo affida l’attacco a Gojak e Zaza. Soualiho Meité, invece siederà in panchina per la seconda volta consecutiva, nonostante comparisse tra la lista dei convocati. Sul giocatore è forte l’interesse proprio del Milan. Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

A disposizione: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Hauge, Theo Hernandez, Colombo, Kessie, Michelis, Di Gesù, Mionic, Olzer.

Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak, Zaza.

A disposizione: Ujkani, Rosati, Evangelista, Izzo, Lukic, Baselli, Belotti, Ricardo Rodriguez, Singo, Verdi, Murru.

Allenatore: Giampaolo.

