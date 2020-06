Verso Juve-Milan, partitella in famiglia per i bianconeri. Chiellini ancora a parte

MILANO – Tra una settimana esatta ricomincerà la stagione calcistica nel nostro Paese e, ad aprire le danze, saranno Juventus e Milan con il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Le squadre stanno continuando la loro preparazione ed oggi quella di Maurizio Sarri si è allenata direttamente all’Allianz Stadium, giocando anche una partitella in famiglia con i ragazzi dell’Under 23 bianconera.

Ancora lavoro a parte alla Continassa per Giorgio Chiellini, il quale sta rientrando dopo il lunghissimo infortunio e potrebbe essere convocato per la sfida con il Milan. Indisponibile, invece, Gonzalo Higuain, infortunatosi ieri in allenamento. L’attaccante argentino dovrà svolgere ulteriori accertamenti per conoscere i reali tempi di recupero.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live