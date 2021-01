La Moviola di Inter-Milan: Valeri non sbaglia un colpo. Giusto il rosso a Ibrahimovic.

MILANO – Il derby è sempre il derby. Anche quando in palio c’è l’approdo alle semifinali di Coppa Italia. Per questo Inter-Milan l’AIA ha designato Valeri, coadiuvato da Del Giovane e Colarossi. Chiffi quarto uomo. Banti alla Var e Paganessi all’Avar. Da segnalare che dal 76′ il fischietto romano lascia il campo per infortunio. Al suo posto Chiffi. Ecco la moviola del match.

10′ – Kessié spinge Barella in posizione defilata. Valeri, nonostante le timide proteste di Pioli, assegna giustamente la punizione.

17′ – Poco fuori l’area di rigore Sanchez viene fermato da una scivolata di Simon Kjaer. Ammonito il danese. Decisione corretta

18′ – Kolarov protesta per un presunto fallo di mano di Brahim Diaz. Valeri fa proseguire l’azione. Il rossonero in realtà colpisce la palla con le ginocchia.

26′ – L’Inter con Brozovic chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Meité sul colpo di testa di De Vrij. Valeri fa proseguire l’azione, il silent check dà l’ok. Le immagini però non sono chiarissime.

30′ – Valeri fischia un fallo a Brozovic reo di aver dato un’ancata a Theo Hernandez. I nerazzurri protestano, ma la decisione del fischietto è giusta.

32′ – Interviene il silent check del Var su gol di Ibrahimovic. Lo svedese è in posizione regolare. Tutto ok.

37′ – Nuova protesta dell’Inter: Sanchez colpisce la palla di testa, Theo Hernandez respinge la palla con la coscia. Nessun fallo di mano. La sfera viene poi scalciata via da Tomori. Valeri fa proseguire e la Var conferma la scelta del fischietto romano.

45′ – Romagnoli interviene su Lukaku. L’attaccante belga e Ibrahimovic protagonisti di un testa a testa ravvicinato. Valeri ammonisce entrambi. Lo svedese dà appuntamento all’ex United, che era diffidato, negli spogliatoi.

52′ – Brozovic commette un fallo tattico su Rafael Leao. Valeri tira fuori il giallo. Decisione perfetta.

58′ – Ibrahimovic sgambetta Kolarov e lo colpisce sulla gamba sinistra. Valeri non ha dubbi e tira fuori il secondo giallo per lo svedese. La decisione è corretta.

64′ – Brutto fallo di Ante Rebic su Barella. L’interista rimane a terra per il colpo subìto. Per Valeri è giallo. Ancora una decisione corretta.

66′ – Duello in velocità sull’out sinistro del Milan tra Theo Hernandez e Hakimi. Valeri assegna rimessa dal fondo per i rossoneri ma riguardando le immagini l’ultimo tocco era del francese. Primo errore del fischietto.

68′ – Leao stende in area Barella. Valeri, completamente coperto, si affida all’on field review. Dopo aver rivisto le immagini, il fischietto assegnata il penalty. Il portoghese tocca il mediano nerazzurro: decisione giusta.

76′ – Il fischietto romano lascia il campo per infortunio. Al suo posto Chiffi che lascia il ruolo di quarto uomo.

99′ – Hakimi entra male su Krunic. Il bosniaco rimane a terra. Chiffi estrae il suo primo giallo della partita. Scelta giusta.

