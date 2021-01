Maldini a Rai Sport: “Simakan? Perché le cose riescano bisogna essere in due”

MILANO – Ai microfoni di Rai Sport, a pochi minuti dal fischio di inizio di Milan-Torino di Coppa Italia, è intervenuto il d.t. Paolo Maldini. Ecco le sue parole:

ADDIO SIMAKAN? – “Non è detto. È un ragazzo che conosciamo bene, col quale abbiamo affrontato un discorso non soltanto per questo mercato ma anche per la sessione precedente. Ma perché le cose riescano bisogna farle almeno in due. In questo momento non c’è niente“.

