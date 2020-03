Rebus Coppa Italia, tre ipotesi in gioco: i dettagli

MILANO – Mentre la Lega Serie A sta riorganizzando il calendario per portare avanti il campionato, resta una vera e propria incognita lo svolgimento della Coppa Italia. Le due semifinali di ritorno, Juve-Milan e Napoli-Inter, inizialmente in programma questa settimana, sono state rinviate a data da destinarsi, ma non è affatto semplice trovare dei giorni disponibili per recuperarle. Stando a goal.com, attualmente ci sarebbero tre ipotesi al vaglio.

La più probabile prevede che le due semifinali vengano recuperate il 20 maggio, con slittamento della finalissima a inizio giugno. La seconda opzione prevede sempre lo svolgimento delle due partite il 20 maggio, ma con la finale che verrebbe disputata direttamente ad agosto. La terza e più clamorosa ipotesi, è che per assegnare il trofeo si svolga una sorta di mini-torneo (tra fine maggio e inizio giugno) fra le quattro squadre rimaste in gioco, tenendo ovviamente conto dei risultati maturati nelle semifinali d’andata.

