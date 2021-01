Coppa Italia, ecco quando si giocherà il derby di Milano

MILANO – Sia Milan che Inter sono andate avanti in Coppa Italia, superando gli ottavi di finale grazie alle rispettive vittorie ottenute la scorsa settimana contro Torino e Fiorentina. Il Diavolo si è imposto sulla squadra granata ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti, mentre la banda Conte ha avuto la meglio sulla Viola vincendo 2-1 ai tempi supplementari, con la rete decisiva segnata da Romelu Lukaku. Le due compagini meneghine si sfideranno ai quarti nel derby della Madonnina, a San Siro, martedì prossimo, 26 gennaio. L’orario, invece, resta ancora da definire. Sarà quindi la seconda stracittadina di questa stagione. La prima è andata in scena nell’andata in campionato lo scorso 17 ottobre, con la vittoria rossonera per 2-1 firmata dalla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Chi si aggiudicherà la gara secca di martedì si qualificherà per le semifinali (che si svolgeranno tra andata e ritorno), dove incontrerà la vincente di Juventus-Spal, partita che si disputerà mercoledì 27 gennaio all’Allianz Stadium di Torino.

Dall’altra parte del tabellone, invece, devono ancora completarsi gli ottavi di finale, con le ultime due gare. Questa sera la Roma di Paulo Fonseca, reduce dalla sonora scoppola rimediata in campionato nel derby, ospiterà lo Spezia di Vincenzo Italiano allo Stadio Olimpico. Dopodomani si svolgerà invece l’ultimo atto, con la sfida in programma fra Lazio e Parma, sempre all’Olimpico. La vincente di Roma-Spezia troverà ai quarti di finale il Napoli, mentre la vincente di Lazio-Parma se la vedrà con l’Atalanta.

I RISULTATI DEGLI OTTAVI

MILAN-Torino 5-4 dcr (0-0)

Fiorentina-INTER 1-2 dts

NAPOLI-Empoli 3-2

JUVENTUS-Genoa 3-2 dts

Sassuolo-SPAL 0-2

ATALANTA-Cagliari 3-1

Roma-Spezia questa sera ore 21.15

Lazio-Parma giovedì sera ore 21.15

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI

Inter-Milan (martedì 26 gennaio)

Juventus-SPAL (mercoledì 27 gennaio)

Atalanta-Lazio/Parma (da definire)

Roma/Spezia-Napoli (da definire)

