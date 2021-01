De Vrij: “Vittoria meritata, siamo fiduciosi per il resto della stagione”

MILANO – Ieri sera l’Inter ha battuto in rimonta il Milan, per 2-1, ottenendo l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà una tra Juventus e Spal. Al termine della stracittadina Stefan De Vrij è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro: “Penso sia stato un risultato giusto per quanto si è visto in campo. La prestazione c’è stata, abbiamo avuto il controllo del gioco per larghi tratti della partita. Ci abbiamo creduto fino alla fine in questa rimonta e abbiamo vinto meritatamente. Sappiamo tutti quanto sia importante un derby, soprattutto qui a Milano. E’ una partita bellissima da giocare per noi calciatori: ci teniamo a fare bene per la società, per la squadra e soprattutto per i nostri tifosi. Siamo contenti per il risultato e ovviamente per la qualificazione, che ci permette di andare avanti”.

Il difensore olandese ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Ci tenevamo molto a questa partita e si è visto. Non abbiamo mai mollato. Vogliamo continuare a fare bene sia in Coppa Italia che in campionato. Questa è una qualificazione molto importante e speriamo di arrivare sino in fondo nella competizione. Il Milan è una squadra molto forte, lo sapevamo. Ma siamo forti anche noi e lo abbiamo dimostrato. Siamo fiduciosi per il prosieguo della stagione. Io cerco di fare sempre il massimo, mettendo le mie qualità al servizio del gruppo. Eriksen? Sono molto contento per lui, merita questa grande soddisfazione”.

SU JUVENTUS E MILAN – “Non dobbiamo paragonarci agli altri, dobbiamo guardare solo ed esclusivamente a noi stessi. Siamo molto fiduciosi, sappiamo di avere delle qualità importanti e dobbiamo continuare a sfruttarle”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<