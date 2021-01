MILANO – “Per quanto riguarda Meitè ne stiamo parlando. Vediamo come si svilupperà la questione ma sicuramente non c’è solo il Milan sul ragazzo. Belotti non si muove da qui, rimane al Torino“, così il d.s. del Torino Vagnati nel prepartita degli ottavi di Coppa Italia nel match tra il Milan e il Torino. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<