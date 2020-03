Coppa Italia – Ecco l’ipotesi più probabile sui recuperi

MILANO – Com’è noto, non solo il campionato ma anche la Coppa Italia è stata interrotta a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Sono tre le partite che mancano per concludere la competizione nazionale: le due semifinali di ritorno, Juve-Milan e Napoli-Inter, e la finalissima che vale il trofeo. Attualmente non ci sono date stabilite per recuperare queste sfide, ma forse se ne discuterà nell’assemblea di Lega in programma domani in videoconferenza. Per il momento però, stando al Corriere dello Sport, l’ipotesi più probabile è che le semifinali e la finale vengano disputate nel mese di agosto.

