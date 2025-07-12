Vernazza: "Il Milan ha vinto tre big match per corto muso, penso..."
Sebastiano Vernazza è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri
Sebastiano Vernazza è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri
Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it in cui ha parlato del centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek
Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato del Milan e del mister Massimiliano Allegri
Secondo Niccolò Ceccarini, che ha parlato a TMW Radio, il Milan è pronto a trattare il contratto con Pubill, poi penserà all'Almeria
Noa Lang durante la sua conferenza stampa di presentazione al Milan, ha parlato proprio dell'interesse passato dei rossoneri per il giocatore
Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Libero in cui ha parlato del Milan e di Massimiliano Allegri
Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato non solo di Monza, ma anche del Milan
Marco Passotto è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della situazione intorno a Ismael Bennacer
Luca Bianchin è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell'interesse del Milan per Wesley del Flamengo
Ruben Loftus-Cheek è intervenuto ai microfoni di The Straits Times in cui ha parlato del Milan e della nuova stagione
Andrea Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della situazione punta nel Milan
Ardon Jashari ormai sta provando a spingere in tutti i modi il Bruges per andare al Milan, ma il club vuole almeno 38 milioni
Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del nuovo giocatore rossonero Luka Modric
Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di SkySport in cui ha parlato del nuovo giocatore del Milan Samuele Ricci
Marc Pubill ha svolto oggi dei test fisici, superati con esito positivo. Il Milan era presente, e ora chissà se farà partire una trattativa
Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di Radio CRC in merito alla situazione attuale del Milan con Allegri e Tare
Gianluca Di Marzio è intervenuto sul proprio sito web in merito alla situazione tra Milan e Brighton per Estupinian
Il Milan è ancora alla ricerca di un terzino destro. Date le difficoltà per Guéla Doué, i rossoneri sembra che puntino su Marc Pubill
Stefano Cuoghi è intervenuto ai microfoni di Maracanà, programma di TMW Radio, in cui ha parlato di Milan e di Luka Modric
Pietro Terracciano è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il nuovo secondo portiere rossonero ha scelto il numero 1
Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera in cui ha parlato di Malik Thiaw e del suo rifiuto al Como
Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di Radio CRC in cui ha parlato di Serie A, soffermandosi anche sul Milan
Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, in cui ha parlato di Serie A e Milan
Andrea Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della situazione terzini in casa Milan
Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol in cui ha parlato del nuovo giocatore rossonero Luka Modric
Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Fabrizio Romano in cui ha parlato di due obiettivi del Milan nel mercato
Stefano Trinchera, l'attuale direttore sportivo del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto giallorosso Francesco Camarda
Paolo Condò è intervenuto a Il Corriere dello Sport in cui ha parlato del nuovo Milan di Massimiliano Allegri
Gianluca Di Marzio ha analizzato le situazioni di mercato legate ai due giocatori rossoneri Adli e Bennacer
Alessandra Gozzini è intervenuto a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della cessione di Theo Hernandez