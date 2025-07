Milan: Fiorentina e Al-Hilal su Bennacer, occhio ancora al Marsiglia

Marco Passotto è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della situazione intorno a Ismael Bennacer

Ismael Bennacer è al capolinea della sua avventura al Milan. Marco Pasotto ha analizzato a La Gazzetta dello Sport il futuro dell’algerino. Secondo il giornalista, il Milan confidava che il Marsiglia lo riscattasse, ma così non è stato. L’OM ha comunicato ai rossoneri che non avrebbero pagato i 12 milioni concordati per il riscatto. Sembra però che i francesi stanno cercando di capire se è possibile ripetere l’operazione a cifre più basse. Il Milan non dovrebbe accettare dato il ritorno delle sirene arabe, ovvero l’Al Hilal di Inzaghi. Il Milan spera nell’affondo del club arabo perché in questo caso si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo. Nell’ultimo periodo però si è inserita anche la Fiorentina alla corsa al centrocampista, con Pioli che l’ha avuto già in rossonero. Il problema in questo caso resta solo l’ingaggio pesante del calciatore da 4 milioni di euro.