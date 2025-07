Noa Lang sul passato interesse del Milan: “Mai stati vicini”

Noa Lang durante la sua conferenza stampa di presentazione al Milan, ha parlato proprio dell'interesse passato dei rossoneri per il giocatore

Durante la conferenza stampa di presentazione di Noa Lang al Napoli, il giocatore ha parlato anche dell’interesse passato del Milan ai tempi di Maldini e Massara. Ecco le sue dichiarazioni.

Sei stato vicino al Milan in passato?:

“A dir la verità quell’interesse da parte del Milan è stato un po’ esagerato dalla stampa. Loro hanno avuto degli incontri con mio padre e il mio procuratore, ma non siamo mai stati vicini. Dell’Italia mi piace la cultura, la passione per il calcio, la cucina, il popolo. Non vedo l’ora di poter scoprire l’Italia anche dal punto di vista calcistico”.