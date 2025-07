Di Gennaro: “Mi aspetto altri acquisti dal Milan, manca qualcosa”

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, in cui ha parlato di Serie A e Milan

Antonio Di Gennaro ha parlato a Maracanà, programma di TMW Radio in merito al prossimo campionato di Serie A, citando anche il Milan.

A chi da fiducia e chi invece le da sfiducia a oggi?:

“I tecnici saranno quelli che saranno più protagonisti, visti i movimenti. Non credo che la Juve voglia spendere troppi soldi, ne ha spesi tanti e male. negli ultimi anni. E poi devo dire che all’Inter riusciranno a mettere a posto le cose. Sul Napoli dico che è la squadra più forte e che può spendere di più sul mercato. Mi aspetto acquisti da Milan e Roma, perché qualcosa manca. Anche la Fiorentina si è mossa molto bene, con molti italiani”.

Come vede la Lazio?:

“Essere rimasto anche in queste condizioni è importante. Vuol dire essere un condottiero ed è la situazione che li ha portati poi in Champions. Se è rimasto, avrà delle situazioni in cui può lavorare al meglio. Sarri può migliorare la Lazio di Baroni. Baroni ha sbagliato negli ultimi due mesi, ma nei primi 7-8 mesi ha fatto vedere un grande calcio. C’è ancora da migliorare tatticamente alcuni elementi. Ha una squadra in mano buona. Al Milan c’è la garanzia Allegri ma devono comprare. Alla Juve parlo di competenze amatoriali. Ci sono Comolli e Modesto, non so come possono lavorare lì”.