Ambrosini: “Modric può fare il regista, ma occhio come mezz’ala”

Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del nuovo giocatore rossonero Luka Modric

Massimo Ambrosini ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport in merito al ruolo di Luka Modric:

“Può fare anche il registra davanti alla difesa. In certe partite o spezzoni, soprattutto a San Siro, ma Max la qualità la cerca nelle mezzali e non mi stupirei se il croato giocasse lì”.

Ecco le parole a Milan TV di Modric alla presentazione con il Milan:

“Volevo rimanere in Europa per continuare a giocare un calcio competitivo. Avevo qualche altra offerta, ma quando il Milan mi ha chiamato per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto. Mi ha anche impressionato il fatto che il direttore Igli Tare è venuto in Croazia per presentarmi il progetto e tutto del Milan. Per me è stato un momento molto importante, che mi ha dimostrato quanto volessero portarmi qui. Poi il Milan è uno dei club più grandi d’Europa, non può essere soddisfatto della mediocrità, bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre al mondo. Ecco perché sono qui”.