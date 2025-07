Galeone: “Il ritorno di Allegri non mi convince, la rosa è meno forte”

Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Libero in cui ha parlato del Milan e di Massimiliano Allegri

Giovanni Galeone ha parlato a Libero in merito agli allenatori di Serie A, citando anche Max Allegri al Milan:

“Ha mangiato una minestra riscaldata con il Milan e rischia. Non avrà lo stesso Milan di anni fa quando allenava Ibra, Seedorf o Cassano. Gli voglio bene ma non lo sento da tempo. Però Max ha un vantaggio rispetto agli altri tecnici approdati al Milan che hanno fallito pur avendo, lo scorso anno, una squadra forte. Intuendo bene i momenti della partita, adatterà i giocatori al contesto. Non li obbligherà a essere parte di un contesto”.