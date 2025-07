Milan: cresce la fiducia per Estupinian che vuole solo il Milan

Gianluca Di Marzio è intervenuto sul proprio sito web in merito alla situazione tra Milan e Brighton per Estupinian

Gianluca Di Marzio ha parlato sul proprio sito web in merito alla situazione terzino destro in casa Milan:

“Cresce la fiducia per arrivare a Estupinan. Nelle ultime ore, la dirigenza rossonera insieme all’agente del giocatore Jorge Mendes starebbero cercando di abbassare le richieste economiche del Brighton. I contatti tra le parti proseguono e la distanza dovrebbe presto non essere più l’ostacolo più grande. Anche il giocatore spinge per il trasferimento a Milano. Prossime ore decisive”.